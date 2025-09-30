Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
OUÇA A RÁDIO
98 FM
OUÇA A RÁDIO
93,5 FM
OUÇA A RÁDIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
montesclaros.com - Ano 26 - terça-feira, 7 de outubro de 2025

Trump manda interromper negociações com a Venezuela e ação militar é mais iminente

Segunda 06/10/25 - 20h40

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu encerrar negociações diplomáticas com a Venezuela.

A orientação teria sido dada durante reunião com líderes militares, quando ordenou que seu enviado especial suspendesse todas as iniciativas de diálogo com o governo de Nicolás Maduro.


Fontes citadas pelo New York Times afirmam que a desistência abre caminho para uma postura mais agressiva dos EUA, possivelmente com operações militares mais contundentes contra cartéis ou alvos estatais.


O governo americano já vinha realizando ataques contra embarcações suspeitas de tráfico nas águas próximas à costa venezuelana.

A nova decisão pode indicar que esses atos sejam o início de uma estratégia mais ampla.


O governo venezuelano não divulgou resposta oficial sobre essa mudança de postura por parte dos EUA.

Compartilhe
Siga-nos nas redes sociais
Comente a notícia
Clique aqui para ver as demais notícias do montesclaros.com