Trump manda interromper negociações com a Venezuela e ação militar é mais iminente

Segunda 06/10/25 - 20h40

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu encerrar negociações diplomáticas com a Venezuela.



A orientação teria sido dada durante reunião com líderes militares, quando ordenou que seu enviado especial suspendesse todas as iniciativas de diálogo com o governo de Nicolás Maduro.





Fontes citadas pelo New York Times afirmam que a desistência abre caminho para uma postura mais agressiva dos EUA, possivelmente com operações militares mais contundentes contra cartéis ou alvos estatais.





O governo americano já vinha realizando ataques contra embarcações suspeitas de tráfico nas águas próximas à costa venezuelana.



A nova decisão pode indicar que esses atos sejam o início de uma estratégia mais ampla.





O governo venezuelano não divulgou resposta oficial sobre essa mudança de postura por parte dos EUA.

