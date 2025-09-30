Mulher de 30 anos morreu após ingerir drink de vodca com suco de pêssego, contaminado por metanol

Segunda 06/10/25 - 22h07

Mulher de 30 anos morreu nesta segunda-feira, em São Bernardo do Campo, após internada em estado grave.



Ela passou mal depois de consumir drink de vodca com suco de pêssego, que peritos identificaram como adulterado com metanol.





No hospital, logo foi iniciado protocolo de morte cerebral.



Médicos e a família decidiram pela adoção de cuidados paliativos, diante da irreversibilidade do quadro.





A Prefeitura local confirmou a presença de metanol nos exames e mantém as investigações.

