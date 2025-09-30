S. Paulo vai sentir frio, mas Minas continua encalorada - confira a previsão do tempo

S. Paulo vai sentir frio, mas Minas continua encalorada - confira a previsão do tempoTerça 07/10/25 - 6h28
Uma frente fria avança sobre o litoral paulista e do Rio, trazendo queda de temperatura e aumento da nebulosidade nessas áreas.
No interior do Sudeste, inclusive em partes de Minas Gerais, o calor continua forte, aliado à baixa umidade do ar.
No estado de São Paulo, segue o calor intenso e tempo seco.
Algumas regiões já estão com alerta para baixa umidade do ar, com índices podendo ficar abaixo de 20%, o que exige cuidado com a saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
(Em Minas Gerais, o calor também predomina no interior, especialmente nas regiões mais distantes da serra e da orla.
Háexpectativa de que o tempo mude também em Minas Gerais nos próximos dias, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas áreas leste do estado.
Nuvens e chuva localizadas podem aparecer com a aproximação do sistema frontal.