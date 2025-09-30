S. Paulo vai sentir frio, mas Minas continua encalorada - confira a previsão do tempo

Terça 07/10/25 - 6h28

Uma frente fria avança sobre o litoral paulista e do Rio, trazendo queda de temperatura e aumento da nebulosidade nessas áreas.



No interior do Sudeste, inclusive em partes de Minas Gerais, o calor continua forte, aliado à baixa umidade do ar.



No estado de São Paulo, segue o calor intenso e tempo seco.



Algumas regiões já estão com alerta para baixa umidade do ar, com índices podendo ficar abaixo de 20%, o que exige cuidado com a saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.



(Em Minas Gerais, o calor também predomina no interior, especialmente nas regiões mais distantes da serra e da orla.



Háexpectativa de que o tempo mude também em Minas Gerais nos próximos dias, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas áreas leste do estado.



Nuvens e chuva localizadas podem aparecer com a aproximação do sistema frontal.



