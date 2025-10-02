Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quarta-feira, 8 de outubro de 2025

Japonês, britânico e jordaniano levam o Prêmio Nobel de Química. Descobertas giram a chave para novas tecnologias

Quarta 08/10/25 - 6h59

O Prêmio Nobel de Química de 2025 foi concedido a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi.

Eles foram premiados por desenvolverem técnicas e materiais avançados conhecidos como estruturas metal-orgânicas — ou MOFs — que têm propriedades altamente porosas e prometem aplicações em áreas como armazenamento de gás, catálise e purificação química.

O anúncio foi feito pela Real Academia Sueca de Ciências, que destacou que esses materiais permitem “girar a chave” para novas tecnologias que podem contribuir para desafios globais, como captura de carbono e produção energética mais eficiente.

