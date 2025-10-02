Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - quarta-feira, 8 de outubro de 2025

"...homem de 53 anos (foi) atingido por um disparo de arma de fogo, no final da noite dessa terça-feira (07), na comunidade..." .

Quarta 08/10/25 - 6h51

6h49m, quarta-feira, do Samu:



(...)

A equipe do SAMU de Vale das Cancelas prestou atendimento a um homem de 53 anos após ser atingido por um disparo de arma de fogo, no final da noite dessa terça-feira (07), na comunidade de Ouvidor, em Josenópolis.

Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já havia socorrida por terceiros para o centro de saúde de Josenópolis.

Os profissionais, juntamente com a Polícia Militar, se dirigiram à unidade de saúde, onde o homem já se encontrava.

A vítima estava consciente e apresentava uma perfuração na região do tórax.

O homem foi medicado, estabilizado e, em seguida, encaminhado pelo SAMU para o hospital de Salinas.

