Remédio contra intoxicação por metanol é entregue a 9 estados. Bahia e o Distrito Federal receberam 90 ampolas. Estado de Minas, sem casos, não é citado

Terça 07/10/25 - 19h17

19h07m, terça-feira, da Agencia Brasil:





Antídoto contra intoxicação por metanol está disponível em 9 estados

Ministério já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico







AGÊNCIA BRASIL





A segunda remessa de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, começou a ser enviada nesta terça-feira (7) a mais quatro estados. Com essa nova entrega, o total de frascos distribuídos pelo Ministério da Saúde chega a 1.125, alcançando nove estados:



Acre: 30 ampolas

Bahia: 90 ampolas

Ceará: 120 ampolas

Distrito Federal: 90 ampolas

Goiás: 75 ampolas

Mato Grosso do Sul: 60 ampolas

Pernambuco: 240 ampolas

Paraná: 360 ampolas

Rio de Janeiro: 60 ampolas



As ampolas integram o estoque estruturado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.

Fomepizol

O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa, que também doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.

Casos

Até segunda-feira (6), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.

Painel

Nesta terça-feira (7), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ), lançou um painel público com informações sobre os casos de intoxicação por metanol. Os dados estão disponíveis no site do Monitora RJ e têm a finalidade de contribuir para ações de saúde e de segurança pública no combate às fraudes.

O sistema traz o mapeamento das notificações suspeitas, confirmadas e descartadas no estado.