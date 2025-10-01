Governo decide limitar o saque-aniversário do FGTS a partir de 1º de novembro

Governo decide limitar o saque-aniversário do FGTS a partir de 1º de novembroTerça 07/10/25 - 15h04
O Conselho Curador do FGTS aprovou novas regras para quem opta pelo saque-aniversário.
As mudanças começam a valer a partir de 1º de novembro de 2025.
Pelas novas normas, o valor que poderá ser antecipado ficará entre R$ 100 e R$ 500 por operação.
No primeiro ano de vigência, será possível antecipar o equivalente a cinco saques-aniversário em 12 meses.
Depois disso, o trabalhador poderá fazer até três antecipações.
Quem aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para realizar a primeira operação de antecipação do saldo.
Também será permitida apenas uma operação simultânea por ano.
As medidas visam preservar o FGTS e evitar que grandes parcelas sejam antecipadas ao mesmo tempo, o que poderia comprometer os recursos do fundo a longo prazo.