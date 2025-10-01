Governo decide limitar o saque-aniversário do FGTS a partir de 1º de novembro

Terça 07/10/25 - 15h04

O Conselho Curador do FGTS aprovou novas regras para quem opta pelo saque-aniversário.



As mudanças começam a valer a partir de 1º de novembro de 2025.



Pelas novas normas, o valor que poderá ser antecipado ficará entre R$ 100 e R$ 500 por operação.



No primeiro ano de vigência, será possível antecipar o equivalente a cinco saques-aniversário em 12 meses.



Depois disso, o trabalhador poderá fazer até três antecipações.



Quem aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para realizar a primeira operação de antecipação do saldo.



Também será permitida apenas uma operação simultânea por ano.



As medidas visam preservar o FGTS e evitar que grandes parcelas sejam antecipadas ao mesmo tempo, o que poderia comprometer os recursos do fundo a longo prazo.



