Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
OUÇA A RÁDIO
98 FM
OUÇA A RÁDIO
93,5 FM
OUÇA A RÁDIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
montesclaros.com - Ano 26 - terça-feira, 7 de outubro de 2025

Governo decide limitar o saque-aniversário do FGTS a partir de 1º de novembro

Terça 07/10/25 - 15h04

O Conselho Curador do FGTS aprovou novas regras para quem opta pelo saque-aniversário.

As mudanças começam a valer a partir de 1º de novembro de 2025.

Pelas novas normas, o valor que poderá ser antecipado ficará entre R$ 100 e R$ 500 por operação.

No primeiro ano de vigência, será possível antecipar o equivalente a cinco saques-aniversário em 12 meses.

Depois disso, o trabalhador poderá fazer até três antecipações.

Quem aderir ao saque-aniversário deverá aguardar 90 dias para realizar a primeira operação de antecipação do saldo.

Também será permitida apenas uma operação simultânea por ano.

As medidas visam preservar o FGTS e evitar que grandes parcelas sejam antecipadas ao mesmo tempo, o que poderia comprometer os recursos do fundo a longo prazo.

Compartilhe
Siga-nos nas redes sociais
Comente a notícia
Clique aqui para ver as demais notícias do montesclaros.com