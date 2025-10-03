Hábitos muito simples esticam a vida, volta a resumir especialista em longevidade

Quarta 08/10/25 - 23h59

Especialista da Universidade de Harvard resumiu cinco hábitos simples e atemporais que contribuem vida mais saudável e longa.



Versões resumidas circulam apontando recomendações como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, boa qualidade de sono, controle de vícios (como álcool e tabaco) e manutenção de hábitos psicológicos saudáveis.



As orientações reforçam que cuidar do corpo e da mente não exige fórmulas complicadas — atenção à alimentação, exercício, descanso e equilíbrio emocional fazem parte do núcleo das escolhas sustentáveis ao longo da vida.



Para quem quer implementar a receita, o resumo é: adequar alimentos frescos na rotina, inserir caminhadas ou outro exercício prazeroso no dia a dia, priorizar horas de sono consistentes, evitar exageros e buscar apoio emocional ou momentos de relaxamento.



