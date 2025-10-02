Troca de reféns e retirada das tropas em Gaza devem começar nas próximas 72 horas

Quarta 08/10/25 - 23h56

Israel e o grupo Hamas chegaram a um acordo para uma primeira fase de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em tratado mediado por países como Egito, Catar e com respaldo dos Estados Unidos.



Conforme anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o pacto prevê que todos os reféns mantidos em Gaza serão libertados em breve.



Israel deverá recuar suas tropas para uma linha previamente acordada como parte dos passos iniciais desse processo.



Fontes do Hamas confirmaram que aceitaram os termos propostos e que o acordo inclui troca de prisioneiros — cerca de 20 reféns israelenses em uma primeira leva, em troca de prisioneiros palestinos nas prisões de Israel.



O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou o dia como marcante e anunciou que reunirá seu governo para formalizar o pacto.





Apesar do otimismo, pontos importantes permanecem sem definição: o desarmamento do Hamas, o futuro de Gaza e a garantia de que ambas as partes cumprirão o acordo.





A troca de reféns e a retirada das tropas devem começar nas próximas 72 horas, conforme o cronograma previsto no acordo inicial.

