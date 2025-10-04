Sexta 10/10/25 - 11h39

11h36m, sexta-feira, do jornal O Tempo, de BH:



Polícia Militar prende cinco suspeitos de tentativa de homicídio em São João da Ponte



Ação contou com cerco e bloqueio após perseguição; arma e veículo usados no crime foram apreendidos



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da 11ª Região de Polícia Militar (RPM), prendeu em flagrante cinco indivíduos suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de quarta-feira (9), no bairro Denise, em São João da Ponte.



De acordo com informações da PM, uma equipe policial foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou a vítima, uma mulher de 26 anos. Ela relatou que estava sentada na calçada de casa, ao lado do irmão, quando uma motocicleta passou lentamente em frente à residência, retornou alguns metros depois e os ocupantes abriram fogo. A mulher conseguiu correr para dentro da casa, mas o irmão foi atingido por disparos na mão esquerda e no braço direito. Após os tiros, os autores fugiram na motocicleta, recebendo apoio de um veículo Fiat Pálio.No local, os policiais constataram ainda três perfurações no portão metálico da residência.



Com base nas informações sobre os suspeitos, os veículos envolvidos e as possíveis rotas de fuga, a Polícia Militar desencadeou uma operação de cerco e bloqueio. Durante o rastreamento, uma guarnição de Mirabela localizou o Fiat Pálio na rodovia. O condutor tentou escapar por uma estrada vicinal na comunidade de Muquem, mas foi interceptado pela equipe de Recobrimento do GER de Montes Claros, após intenso acompanhamento.



Os cinco suspeitos — de 31, 23, 21, 20 e 19 anos — foram identificados e presos. Segundo a PM, todos possuem passagens policiais, e o condutor do veículo acumula dezenas de registros, incluindo homicídio e tráfico de drogas, sendo apontado como um dos principais distribuidores de drogas e armas em São João da Ponte e em bairros de Montes Claros, como Monte Sião, Esplanada e Delfino Magalhães.



A arma utilizada no crime foi localizada próximo ao ponto em que o veículo foi abordado. O automóvel e o armamento foram apreendidos e, juntamente com os suspeitos, encaminhados à Justiça.

Cidade: Belo Horizonte