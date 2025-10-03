Centro das Filipinas teve terremoto de 6,9 graus, na noite de terça-feira

Quinta 09/10/25 - 23h55

Um forte terremoto sacudiu o centro das Filipinas, deixando destruição e mobilizando equipes de resgate.



O tremor, de magnitude 6,9 graus, ocorreu na noite de terça-feira, com epicentro submerso perto da costa da ilha de Cebu, próximo à cidade de Bogo.





As províncias mais afetadas foram Cebu e ilhas vizinhas no arquipélago de Visayas.



Prédios, igrejas, estradas e pontes desabaram ou ficaram bastante danificados.





O abalo ocorreu em profundidade relativamente rasa, o que agravou os danos.



Houve ainda centenas de réplicas do tremor, algumas delas fortes o suficiente para serem sentidas pela população.



Houve alertas de tsunami para as áreas costeiras próximas, por causa do tremor submarino, mas eles foram suspensos após algumas horas sem registro de ondas significativas.



