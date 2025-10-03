Mega de sábado subiu para 27 milhões de reais. Ninguém acertou as dezenas da Mega: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27

Quinta 09/10/25 - 20h49

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, nesta quinta-feira (9).



O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio, sábado.



Os números sorteados foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27



171 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 9.392,04 cada



8.228 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 321,74 cada

