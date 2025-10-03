Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Após frio em S. Paulo, Minas pode registrar pancadas de chuva

Quinta 09/10/25 - 23h56

O tempo deve trazer variações para o Sudeste brasileiro ainda nesta sexta-feira, com atenção para Minas Gerais.

A previsão aponta para começo mais frio nas regiões mais ao sul do país, com entrada de uma massa de ar mais fria.

No Sudeste, inclusive em Minas Gerais, o dia terá sol, calor e condições favoráveis para pancadas de chuva com intensidade forte, principalmente à tarde e à noite.

Algumas cidades mineiras podem registrar temperaturas mais amenas pela manhã, mas as máximas tendem a subir ao longo do dia, favorecendo instabilidade.

Atenção para nuvens pesadas que podem até gerar temporais localizados com raios, ventos e chuva volumosa.

As chuvas serão mais prováveis em áreas serranas e no leste do estado, onde o calor e a umidade favorecem a formação de núcleos carregados.

