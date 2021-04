Comércio brasileiro superou a fase pré-pandemia e o setor de serviços quase chegou lá - comemora o ministro Guedes

Quarta 21/04/21 - 7h11

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a arrecadação de impostos e contribuições federais de R$ 137,932 bilhões em março.

REAL

Representa aumento real (descontada a inflação) de 18,49% na comparação com o mesmo mês de 2020.

MELHORES

Disse o ministro:

- Superamos as melhores expectativas de arrecadação de impostos em março.

- Tivemos os melhores desempenhos da série histórica do mês do trimestre, com aumentos reais expressivos.

MAIOR

No acumulado de 2021, até março, a arrecadação federal somou R$ 445,900 bilhões, também o maior volume para o trimestre da série iniciada em 1994.

REAL

O montante representa um avanço real de 5,64% na comparação com os primeiros dois meses do ano passado.

ECONOMIA

Para Guedes, a arrecadação é indicador para o nível de atividade da economia formal:

- Vemos comércio superando a fase pré-pandemia e os serviços, que foram mais atingidos, quase chegando ao nível anterior à pandemia.

- O nível de arrecadação confirma ritmo de produção.

- Isso mostra que realmente o Brasil se levantou.

- Foi derrubado pela pandemia, mas se levantou em V".

VACINA⠀

Guedes defendeu a aceleração da vacinação em massa:

- A melhor política fiscal é vacina, vacina, vacina, porque temos que garantir o retorno seguro ao trabalho. repetiu.