Sobre a Superlua desta noite, mais próxima da Terra, e "rosa" no hemisfério norte, para dizer que o inverno está indo embora

Segunda 26/04/21 - 6h12

Esta noite é de Lua Cheia, o que sempre encanta astrônomos e místicos.

A lua entrará hoje na fase cheia e o perigeu, que é o ponto em que fica mais próxima da Terra.

É a “Superlua”, no caso de hoje a Superlua Rosa, que recebe o nome por conta das tradições do Hemisfério Norte.

A lua vai aparecer no céu muito mais brilhante e, de fato, mais próxima, mas não terá coloração rosa, como muitos esperam.

É chamada de “rosa” porque marca a chegada da primavera nos países do Norte, que celebram o renascimento com o fim do inverno.

O fenômeno marca as altas marés nos oceanos e envolve sinais místicos, que veem nela o poder feminino mais aflorado, intensificando as emoções.