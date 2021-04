Anvisa negou, por 5 votos a zero, importar a vacina russa Sputnik

Terça 27/04/21 - 6h27

A Anvisa negou ontem a importação da vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia pelo Instituto Gamaleya, contra a Covid-19.

A negativa foi por 5 votos a 0.

Todos os diretores seguiram o voto do relator, Alex Campos Machado, e das áreas técnicas.

As principais gerências consultadas recomendaram negar o pedido de importação. A vacina é usada na Argentina, entre outros países.