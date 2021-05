Uma boa notícia para quem sentiu algum desconforto com a vacina contra o coronavírus: é bom sinal. Veja

Domingo 30/05/21 - 7h32

Uma boa notícia, hoje:



- Há relatos de febre, calafrios e outros sinais por parte de algumas pessoas que tomaram a vacina contr o coronavírus.

NAO HÁ

- Especialistas, contudo, dizem que não há motivo para apreensão.

MESMO

- Os efeitos colaterais podem ser a prova de que o sistema imunológico funciona como deveria – muito embora as vacinas sejam muito eficazes mesmo sem efeitos colaterais.

COMUNS

- Os efeitos colaterais mais comuns das vacinas contra a Covid-19 são dor no braço, dores no corpo, às vezes fadiga e até febre baixa.

POTENTE

- A vacina é muito potente em induzir uma resposta imune. Essa é uma das razões pelas quais estamos obtendo níveis tão altos de proteção.

EFEITOS

- Outros efeitos colaterais podem incluir dor, vermelhidão ou inchaço no local da injeção, e possivelmente dor de cabeça ou náusea, revelou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.