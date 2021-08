Paes da Unimontes, com 720 vagas em 63 cursos, deverá abrir prazo em setembro

Quinta 19/08/21 - 7h06



Divulgação da Unimontes:





No mês de setembro de 2021, a Unimontes deverá abrir o prazo de inscrições para as provas do Programa de Avaliação Seriada para o Acesso ao Ensino Superior (PAES/2020).



A previsão foi anunciada pela Pró-Reitoria de Ensino da Unimontes após a realização da licitação para a contratação de empresa especializada na logística da realização das provas. A licitação já foi homologada e encaminhada para a assinatura do contrato com a vencedora da concorrência pública.



👉 IMPORTANTE: No PAES/2020 serão preenchidas 720 vagas em 63 cursos de graduação ministrados no campus-sede e nos demais campi da Unimontes