Proteção da vacina aos mais velhos cai depois de 6 meses, e Brasil revela que já tem a vacina para a terceira dose

Sexta 20/08/21 - 7h18

Sobre a terceira dose, ou dose de reforço da vacina contra o corovírus no Brasil:



- O Ministério da Saúde já possui vacinas para aplicar a terceira dose nos mais velhos, em setembro.



- Se for aprovada a vacina de reforço, a vacinação de adolescentes será transferida.



- A secretária especial de Enfrentamento da Covid-19 revelou que dados do Ministério da Saúde mostram que pessoas veteranas, as de mais idade, completarão 6 meses da imunização com duas doses exatamente em setembro.



- Estudos recentes demonstram a queda na eficiência das vacinas no período de 180 dias, ou 6 meses, após a aplicação



- Nenhuma decisão foi tomada ainda.