Em Pirapora, conta a Polícia Civil: "... três caminhões, que seguiam, por comboio, do Triângulo Mineiro para as cidades de Recife e Natal, região Nordeste do país, teriam sido interceptados pelos suspeitos"

Sábado 21/08/21 - 16h04

Divulgação da Polícia Civil de Minas:





PC desarticula quadrilha especializada em roubo de carga de alto valor







A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desarticulou, nesta terça-feira (20/8), na região de Pirapora, no Norte de Minas, uma quadrilha suspeita de roubar carga de cigarros avaliada em R$7 milhões. Na ação policial, quatro homens, entre 23 e 41 anos, foram presos em flagrante; seis veículos, utilizados no crime, e um adolescente foram apreendidos, e toda carga recuperada. Esse foi o resultado do trabalho investigativo, realizado pela equipe da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Roubo a Bancos do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).

Com a apuração, os policiais civis conseguiram identificar que três caminhões, que seguiam, por comboio, do Triângulo Mineiro para as cidades de Recife e Natal, região Nordeste do país, teriam sido interceptados pelos suspeitos. O grupo criminoso rendeu os motoristas e os mantiveram reféns em uma área rural, às margens da rodovia (Br 365). O delegado João Prata relatou que os criminosos ainda obrigaram alguns trabalhadores rurais a fazerem o transbordo da carga para outros caminhões menores e afirmou que a investigação prossegue. “A prisão foi de uma parte da quadrilha, que atuava na região com o roubo de cargas consideradas de alto valor. Agora, as investigações continuam para a prisão do restante do grupo”, afirmou.



Os envolvidos presos já possuem passagens por diversos crimes e podem responder por associação criminosa, roubo qualificado, corrupção de menor, adulteração de veículo e cárcere privado.