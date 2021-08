Cidade de S. Paulo passa a exigir o "passaporte da vacina", em eventos com mais de 500 pessoas, a partir de 1º de setembro, quarta-feira

Domingo 29/08/21 - 7h31

O chamado “passaporte da vacina” passará a ser exigido na cidade de São Paulo a partir de quarta-feira desta semana, dia 1º de setembro.



Será exigido na entrada de shows, congressos, jogos de futebol e eventos com público superior a 500 pessoas.



A exigência foi criada pelo decreto do prefeito Ricardo Nunes, publicado no Diário Oficial do último sábado,.



O decreto libera o ingresso exclusivamente de quem tomou ao menos uma dose da vacina contra a covid-19.



Os estabelecimentos que desobedecerem estarão sujeitos às penalidades do decreto de março de 2020, que estabeleceu multa baseada na Lei de Ocupação e Uso do Solo. Podem ser interditados e perderem a licença.