A 2 dias da retirada final, Estados Unidos atacam carro-bomba no aeroporto de Cabul, onde 13 dos seus soldados morreram quinta-feira em explosão de homem-bomba

Domingo 29/08/21 - 13h33

A 2 dias do prazo final para a retirada norte-americana do Afeganistão, forças dos Estados Unidos atacaram um novo alvo em Cabul.



O alvo foi um carro-bomba que se preparava para atacar novamente a área do aeroporto, com suspeitos de integrar a célula afegã do Estado Islâmico.



Testemunhas disseram ter ouvido uma explosão na tarde deste domingo horário local) perto do aeroporto de Cabul.



Ali, um atentado de homem-bomba deixou quase 200 mortos, incluindo 13 soldados norte-americanos, quinta-feira (dia 26).