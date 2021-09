No caminho do aeroporto de M. Claros: "...não havia vítima, entretanto, na colisão com a queda do poste, fios de alta tensão, que se encontravam energizados, provocaram incêndio na vegetação"

Terça 07/09/21 - 20h09



Divulgação do Corpo de Bombeiros:





Na tarde desta terça-feira (07), por volta das 12:46hs, o 7 º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Montes Claros, foi acionados para atendimento de colisão de um veículo de passeio contra um poste no trevo do aeroporto, próximo à praça do “chinelão”.

No local os militares verificaram que não havia vítima, entretanto, na colisão com a queda do poste, fios de alta tensão, que se encontravam energizados, provocaram incêndio na vegetação.

Os militares utilizando EPI`s, e após o isolamento do local, foi aplicado jatos de águas intermitentes para controlar e extinguir as chamas, concomitantemente a ação, a equipe de bombeiros lotados no aeroporto chegou no apoio com o caminhão auto bomba, tendo em vista que o local pertence a INFRAERO.

A vítima que se encontrava pelo andando pelo local, estava consciente e orientada, apresentando ferimentos leves sendo devidamente atendido pela equipe do SAMU.

Compareceu no local uma guarnição da PMMG bem como uma equipe da concercionaria de energia elétrica para procedimentos relativos ao poste quebrado e ao restabelecimento da energia.



No incêndio foram aplicados aproximadamente 2.500 litros de água para conter e extinguir as chamas.