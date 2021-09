Polícia Militar: "...invadiu uma residência, vindo a quebrar uma porta de vidro da sala. (...) o suspeito de 23 anos, foi alcançado, porém resistiu à prisão, sendo necessário o emprego de técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo"

Segunda 13/09/21 - 11h47

Divulgação da PM





MARIA CÂNDIDA - Nesse domingo (12), por volta das 22h40min, durante atendimento de uma ocorrência em apoio às equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros na Avenida Leonel Beirão de Jesus, policiais militares perceberam que um indivíduo, o qual já possui registros de prisão por furtos, roubos e homicídio, estava ali próximo em companhia de outro suspeito forçando o portão de uma oficina. Diante da fundada suspeita a guarnição policial deslocou até os suspeitos para realizar a abordagem, porém os suspeitos, ao perceberem a aproximação dos policiais, não obedeceram à ordem para ficarem na posição de abordagem e iniciaram fuga a pé. Durante a fuga, um dos suspeitos invadiu uma residência, vindo a quebrar uma porta de vidro da sala. No local, o suspeito de 23 anos, foi alcançado, porém resistiu à prisão, sendo ne cessário o emprego de técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo. Durante busca pessoal, foi encontrado em suas vestes um invólucro plástico contendo 18 pedras de substância semelhante ao crack, além de 03 buchas de substância semelhante a maconha. Com apoio das demais viaturas do turno foi realizado rastreamento para localizar o outro suspeito, também de 23 anos, porém ele não foi localizado. Diante dos fatos, o suspeito abordado foi conduzido para a Delegacia de Plantão, com os materiais localizados em sua posse.