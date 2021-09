Samu: "Está em andamento o atendimento às vítimas de um acidente envolvendo dois carros e um ônibus na MGC-122, em Camarinhas, zona rural de Montes Claros. Inicialmente, há quatro óbitos e uma vítima grave"

Terça 21/09/21 - 7h11

Divulgação do Samu:



Acidente com múltiplas vítimas



Está em andamento o atendimento às vítimas de um acidente envolvendo dois carros e um ônibus na MGC-122, em Camarinhas, zona rural de Montes Claros. Inicialmente, há quatro óbitos e uma vítima grave. No local, há equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Mais informações serão repassadas ao finalizar a ocorrência.









Acidente envolveu três automóveis e uma charrete



Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três automóveis e uma charrete na MG-404, em São João da Ponte, na noite dessa segunda-feira (20).



De acordo com as vítimas, uma charrete seguia pela rodovia quando foi abalroada por um automóvel que capotou.



Outro carro parou no local para prestar socorro às vítimas e foi atingido na traseira por outro veículo.



Quando o SAMU chegou ao local, a vítima da charrete já havia sido socorrida por terceiros.



Os condutores do carro que capotou e do que parou para prestar socorro não tiveram ferimentos.



Já no carro que bateu na traseira do outro, havia três pessoas sendo que um menino de 11 anos apresentava um corte na cabeça e um idoso de 72 sentia dores no pescoço e membro inferior direito.



As duas vítimas foram socorridas e levadas para o hospital de São João da Ponte pelo SAMU. Uma mulher que também estava no veículo não apresentava ferimentos.





