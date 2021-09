Profissionais da saúde também vão receber a vacina Pfizer como dose de reforço

Sábado 25/09/21 - 6h07

Ministro anuncia dose de reforço para profissionais de saúde



Aplicação extra ocorrerá a partir de seis meses da imunização completa



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta sexta-feira (24) a inclusão de profissionais da saúde no grupo de pessoas que receberão uma dose de reforço da vacina contra a covid-19.



A nova aplicação deverá ocorrer a partir de seis meses da imunização completa dessas pessoas.



"Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil", postou em suas redes sociais.



A orientação da pasta já valia para idosos acima dos 70 anos e imunossuprimidos (pessoas transplantadas, com câncer e outros tipos de doenças graves).



Na dose de reforço, a recomendação é usar a vacina da Pfizer-BioNTech ou, na falta deste, os imunizantes da AstraZeneca e da Janssen.