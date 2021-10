Professores nos Estados Unidos, americano e libanês levam o Nobel da Medicina por desvendar nossa capacidade de sentir calor, frio e toque

Segunda 04/10/21 - 7h20

A Academia Real das Ciências da Suécia anunciou há pouco:



David Julius e Ardem Patapoutian são os ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Medicina.



Ganharam por suas descobertas sobre receptores de temperatura e toque.



Resumiu a Academia:



“Nossa capacidade de sentir o calor, o frio e o toque é essencial para a sobrevivência e sustenta nossa interação com o mundo ao nosso redor.

Em nossa vida diária, consideramos essas sensações naturais, mas como os impulsos nervosos são iniciados para que a temperatura e a pressão possam ser percebidas?

Esta questão foi resolvida pelos ganhadores do Prêmio Nobel deste ano”.





Julius é professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco. E Patapoutian é professor do Howard Hughes Medical Institute, em La Jolla, na Califórnia.