Submarino envolvido no teste de 2016 teria disparado o novo míssil balístico que agita a península das 2 Coreias, e do Japão

Quarta 20/10/21 - 7h03

Mais uma vez, tensão na região das 2 Coreias:



A Coreia do Norte confirmou que testou novo míssil balístico a partir de um submarino.



As autoridades da Coreia do Sul e do Japão haviam detectado aparente teste de armas, na véspera.



A Coreia do Sul havia dito que a Coreia do Norte havia disparado um míssil balístico lançado por submarino, em sua costa leste, o mais recente em série de testes de mísseis norte-coreanos.



O novo modelo foi lançado do mesmo submarino envolvido em teste de 2016.