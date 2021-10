Polícias Militar: "...faz parte de uma organização criminosa com ramificações nos Estados do Pará e Amazonas, além dos países Peru e Colômbia, e que devido a desentendimentos com outros membros da facção teria se homiziado na cidade de Montes Claros, onde..."

Quinta 21/10/21 - 9h46

Divulgação da PM:





Nessa quarta-feira (20), por volta das 20 horas, a partir de um monitoramento que já vinha sendo feito por equipes de Inteligência do 10º BPM, policiais militares receberam informações de que um homem, foragido da justiça do Estado do Amazonas que estaria residindo na cidade de Montes Claros há cerca de três anos, estaria transitando em um veículo nas imediações do bairro Independência.



Conforme os levantamentos, o suspeito, de 36 anos, faz parte de uma organização criminosa com ramificações nos Estados do Pará e Amazonas, além dos países Peru e Colômbia, e que devido a desentendimentos com outros membros da facção, teria se homiziado na cidade de Montes Claros onde vivia com a esposa e filhos.



Durante o monitoramento, o suspeito foi abordado na Rua A, bairro Santos Dumont, e apresentou uma carteira de identidade falsa. Durante conversa com os policiais, após várias contradições, o suspeito confessou que o documento era falso e informou o seu verdadeiro nome, sendo constatado haver contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca do município de Tabatinga, no Estado do Amazonas.



Na residência do suspeito, no bairro Vila Ipê, foram apreendidos dois aparelhos de celular. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Plantão onde permaneceu à disposição da Justiça.