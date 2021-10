Balanço da tempestade, pelos Bombeiros: Queda de árvores: 33; Risco de desabamento/desmoronamento: 05; Inundação: 05; Salvamento de pessoa em inundação: 01; Perigo de eletrocussão: 08

Sábado 23/10/21 - 5h48

Divulgação do Corpo de Bombeiros - 1h16m:





MONTES CLAROS- 7º BBM- Balanço das ocorrências relacionadas às chuvas que caíram na cidade na tarde de sexta-feira



Na tarde da última sexta-feira (22), por volta das 16h, a cidade de Montes Claros foi atingida por uma tempestade com a presença de granizo ocasionando danos materiais em diversos pontos da cidade.



As fortes chuvas, ocasionaram quedas de árvores, destelhamento de casas, quedas de estruturas, placas, outdoors, além de alagamento de várias residências, arrastamento de veículos pequenos além de pessoas ilhadas.



Devido a ruptura de cabos da rede elétrica, diversos pontos da cidade ficaram sem energia e ruas precisaram ser interditadas.



Durante o pico da chuva, houve a necessidade de instalação por parte do Corpo de Bombeiros do Sistema de Comando de Operações ( SCO) com a participação da Prefeitura municipal , Defesa Civil, CEMIG e MCTRANS para melhor gerenciamento das ocorrências e resposta de maior prioridade para o restabelecimento da situação de normalidade.



O 7º Batalhão de Bombeiros recebeu 52 chamados para atendimento de ocorrências diversas relacionadas diretamente às chuvas nos bairros: Centro, Alto da Boa Vista, Santa Cecília, Vila Anália, Todos os Santos, Santo Antônio, Vila Sion, Santo Inácio, Alterosa, Edgar Pereira, São Judas Tadeu, Alice Maia, Vila Exposição, Tancredo Neves, JK, Planalto, Independência, Recanto das Águas, Maria Cândida, Cintra, Jardim São Luís, Renascença, São Geraldo, Vilage do Lago, Nossa Senhora das Graças, Tancredo Neves, Morada do Sol, Vila Tupã, Santa Lúcia e Delfino Magalhães, num total de 30 bairros.



Durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros continuará atendendo as ocorrências e na manhã do dia seguinte mais guarnições de Bombeiros serão empenhadas juntamente com as equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Cemig, até o restabelecimento total da normalidade.



Até 01h da manhã deste sábado (23), o 7º BBM recebeu um total de 52 ligações com as seguintes naturezas:



- Queda de árvores: 33

- Risco de desabamento / desmoronamento: 05

- Inundação: 05

- Salvamento de pessoa em inundação: 01

- Perigo de eletrocussão: 08



Não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojados por parte do Corpo de Bombeiros.

Não houve ainda registro de vítimas fatais nem feridas.