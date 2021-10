"Um jovem de 23 anos morreu após colidir a moto que conduzia" contra caminhão, na BR-135, perto da Lagoinha, na noite de ontem

Segunda 25/10/21 - 6h47

Divulgação do Samu:





Motociclista morre em acidente na BR-135



Um jovem de 23 anos morreu após colidir a moto que conduzia em um caminhão na BR-135, próximo a comunidade de Lagoinha, zona rural de Montes Claros, na noite desse domingo (24).



A Unidade de Suporte Avançado do SAMU esteve no local para prestar socorro a vítima que apresentava traumatismo cranioencefálico grave e fratura de pescoço.



O rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o motorista do caminhão não se feriu.