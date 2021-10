Notícias da economia, com queda na bolsa, refletem medo da inflação e de juros mais altos

Quarta 27/10/21 - 6h34

Destaques da economia:



Depois de ter subido segunda, o Ibovespa voltou a cair nessa terça-feira.



A queda foi de 2,11%, levando o índice ao segundo pior patamar do ano em um dia de recordes positivos na bolsa norte-americana.



Os temores estão ligados à inflação e aos juros mais altos, com o avanço do IPCA-15 e as expectativas para a reunião do Copom.



A moeda americana fechou o dia em alta de 0,32%, a R$ 5,57



A arrecadação federal teve recorde e somou R$ 149,102 bilhões em setembro, o maior número para o mês