Sexta 29/10/21 - 9h52

Divulgação da PM:



MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nessa quinta-feira (28), por volta das 17h50min, compareceu na rua Alameda Santa Lúcia, bairro Santa Lúcia, para atendimento de ocorrência de homicídio tentado.



No local, a equipe policial fez contato com uma das vítimas, homem de 28 anos, e ela relatou que ao chegar no (...) deparou com os autores com quem já tem um atrito antigo.



A vítima relatou que entrou no bar e quando percebeu que o autor de 27 anos estava de posse de uma arma de fogo e foi em sua direção para alvejá-lo.



Nesse momento o proprietário do estabelecimento, homem de 33 anos, ao perceber a situação tentou intervir porém o autor efetuou um disparo de arma de fogo atingindo de raspão o boné que ele estava usando.



Após esse fato os autores fugiram do local de bicicleta.



Durante o rastreamento um dos autores, homem de 19 anos, foi localizado, preso e entregue na DP. Informações que possam levar a prisão do segundo autor poderão ser repassadas através do 190 ou disque denúncia 181 com sigilo absoluto.