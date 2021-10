Presidente Bolsonaro, que está em viagem na Itália, cita hoje Montes Claros:

Domingo 31/10/21 - 6h27

Ainda há pouco, o presidente Bolsonaro - que está em viagem na Itália - citou M. Claros nas suas redes sociais. O presidente, nem como candidato esteve em M. Claros, terra Adélio, o homem que o esfaqueou em Juiz de Fora, numa véspera de 7 de Setembro. Também nunca demonstrou qualquer ressentimento pelo fato. O que Bolsonaro disse hoje:





"- MINAS GERAIS: obras do terminal de passageiros do Aeroporto de Montes Claros estão na fase final. Ponto estratégico de ligação da indústria, serviços e agropecuária. O aeroporto tem papel primordial no desenvolvimento da cidade, integrando com várias capitais e cidades do país!"