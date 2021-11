Chuvas que voltaram a causar prejuízos em Montes Claros, ontem, devem seguir hoje e amanhã, diz a previsão, que segura "o alerta laranja de chuvas intensas"

Quarta 03/11/21 - 6h18

As chuvas de ontem somaram 34mm nos estúdios da Rádio 98FM Montes Claros, na Vila do Rádio, no Alto dos Morrinhos.



Contudo, as pancadas foram desiguais em pontos da cidade.



Cerca de uma dezena de postes da rede da Cemig foram derrubados na avenida que passa defronte ao presídio regional, na parte nordeste da cidade de Montes Claros.



Por aquela região, árvores voltaram a ser derrubadas pelo vento da chuva, que foi de curta duração, mas subitamente trouxe fortes rajadas.



Os postes foram dobrados pelo pé e caíram em efeito dominó.



À noite, na reformada avenida Vicente Guimarães, o canal registrou inundação e as águas estiveram a ponto de escapar para as pistas laterais.



O dia hoje amanheceu novamente nublado, com forte neblina agora, forte nevoeiro que encobre toda a serraria da cidade.



Pela previsão, há 60% de chances de chover hoje e 70% amanhã. A meteorologia mantém o "alerta laranja de chuvas intensas"no Norte de Minas e na Bahia.



A chuva de hoje, pela previsão de agora, é mais provável a partir das 13h, prosseguindo por toda a tarde e também pela noite.