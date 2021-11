Novas operadoras devem surgir hoje no segundo e último dia do leilão 5G no Brasil

Sexta 05/11/21 - 7h13

Mini-balanço do leilão da tecnologia 5G no Brasil:



- A Anatel realizará hoje o segundo dia do leilão do 5G.



- Claro, Vivo e Tim já garantiram licenças para operar o 5G no Brasil.



- Novas operadoras também podem ganhar o seu naco.



- Para uso pessoal, o 5G oferecerá downloads e uploads mais rápidos.



- Há chances de arros autônomos, sem motoristas, operarem no Brasil com a nova tecnologia, já que o menor tempo de latência garante mais segurança ao evitar acidentes.



- As aplicações vão da telemedicina aos serviços agropecuários, passando pela indústria, que terá mais conexões entre os equipamentos.