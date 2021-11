Enfim, uma ciclovia de 1200 km, mas que só deve ser utilizada entre maio e setembro. O motivo?

Sexta 05/11/21 - 7h53

Bom sinal dos tempos, enfim:

- Inaugurada ciclovia de 1.200 km.

- Vai de New York até a fronteira com o Canadá.

- Custou 200 milhões de dólares.

- Passa pelas mais belas trilhas - entre florestas e cidades do norte dos Estados Unidos.

- Contudo, preferencialmente a rota deve só deve ser feita entre maio e setembro.

- Os meses restantes são de frio arrepiante.