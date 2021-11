"...seguiam (cada uma em uma motocicleta) por uma estrada vicinal quando foram abordadas por dois indivíduos encapuzados em um veículo pick up. (...) um dos autores estava armado com uma pistola. A dupla ..."

Segunda 08/11/21 - 14h23

Neste domingo (7), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Fazenda Saltador, zona rural de Santa Cruz de Salinas, onde dois homens teriam sido vítimas de roubo.

As vítimas, de 51 e 21 anos, relataram aos militares que seguiam (cada uma em uma motocicleta) por uma estrada vicinal quando foram abordadas por dois indivíduos encapuzados em um veículo pick up. Ainda segundo as vítimas, um dos autores estava armado com uma pistola. A dupla de assaltantes teria provocado uma colisão com a motocicleta da vítima mais nova, que caiu no chão e foi imobilizada pelos autores. Em seguida, o outro motociclista também foi rendido.

A dupla acusada, ainda não identificada, fugiu levando a motocicleta do jovem e também o telefone celular, o capacete e certa quantia em dinheiro da outra vítima.

Neste domingo (7), a Polícia Militar prendeu dois jovens, de 20 e 23 anos, acusados de roubar e tentar matar um homem, de 40 anos, com golpe de foice, no Bairro João Aguiar, em São Francisco.

O crime ocorreu após a dupla invadir o imóvel da vítima, ao pular o muro, para roubar um botijão de gás.

O morador, que tentou impedir o crime, foi golpeado na mão. Ele foi socorrido ao hospital da cidade. O homem contou aos militares que notou a presença dos assaltantes assim que saiu do banheiro, que fica do lado de fora de sua casa. A foice estava no quintal.

Após o crime, a dupla fugiu do local, mas foi encontrada pela PM durante rastreamento. O acusado, de 23 anos, assumiu a autoria do roubo, e o outro, de 20, admitiu que estava na companhia dele após ter usado entorpecentes, e que teria o chamado para roubar o botijão de gás.

Os presos foram conduzidos à Delegacia.



Neste domingo (7), policiais militares prenderam dois jovens, de 26 anos, suspeitos de tráfico de drogas. A abordagem foi realizada na Avenida Geraldo Athayde, Bairro Alto São João, em Montes Claros. Com um deles, a PM encontrou R$ 125,50 em dinheiro, 49 pedras de crack e 03 papelotes de cocaína. Com o outro, foram apreendidos os seguintes materiais: R$ 240,00 em dinheiro, 01 tablete de maconha e 05 comprimidos de ecstasy.

Os presos foram conduzidos à Delegacia com os materiais apreendidos.