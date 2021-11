Jornal de S. Paulo publica que o Rio Verde Grande perde 560 mil litros de água por hora "e está desaparecendo" por esvaziamento de aquífero. Equivale "a 7 piscinas olímpicas por dia"

Sexta 12/11/21 - 7h14

Publicado pela Folha de S. Paulo:



"As águas do rio Verde Grande, que corta o semiárido de Minas Gerais e da Bahia, estão desaparecendo por causa de um fenômeno que pode estar ligado ao esvaziamento de um aquífero da região.



O SGB (Serviço Geológico do Brasil) investiga a redução do volume do curso d´água, que há cerca de 10 anos deixou de ser perene, ou seja, já não corre em toda a sua extensão original em períodos de seca.



O último levantamento do SGB, feito em 2018, indica que o rio perde 560 mil litros de água por hora.



O dado leva em consideração somente o volume desaparecido, e não o usado, por exemplo, para a agropecuária.



Os 560 mil litros perdidos por hora equivalem, para efeito de comparação, a 7 piscinas olímpicas por dia"