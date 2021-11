Maiores de 60 anos já podem tomar a dose de reforço (terceira dose), em M. Claros, 5 meses depois da segunda - seguindo nova decisão do Ministério da Saúde. Veja

Terça 16/11/21 - 9h52

"A Prefeitura de Montes Claros informa que a partir de 16 de novembro, o tempo mínimo entre a segunda dose e dose de reforço reduziu para 5 MESES para IDOSOS MAIORES DE 60 ANOS e PROFISSIONAIS DA SAÚDE. Disponível em todas as salas de vacina do munícipio. Compareça para a dose de reforço!".BRASILO Ministério da Saúde divulgou hoje que o intervalo entre a segunda e a terceira dose cairá de seis para cinco meses.O reforço será, preferencialmente, com a vacina da Pfizer.O ministério decidiu adotar a segunda dose para a vacina da Janssen, a única ofertada que em dose única.Haverá a terceira dose, cinco meses depois.