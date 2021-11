2,1 milhões de doses da vacina AstraZeneca, doadas pelos EUA, chegaram pelo aeroporto de Viracopos

Segunda 22/11/21 - 6h09



Covid-19: vacina doada pelos Estados Unidos chega ao Brasil



Lote com mais de 2 milhões doses da AstraZeneca chegou em Viracopos





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem (21) a chegada de 2,1 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Os imunizantes da AstraZeneca foram doados pelo Estados Unidos e entregues no Aeroporto de Viracopos, em Campinas.



Pelas redes sociais, o ministro agradeceu o governo norte-americano pela parceria, resultado de acordo bilateral para o combate ao coronavírus.



“Chegaram agora pela manhã mais de 2 milhões de doses de vacina covid-19 doadas pelos Estados Unidos. Agradeço pela parceria. Juntos, vamos vencer esta pandemia!”, publicou Queiroga.



Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos declarou que a doação representa mais um exemplo da vitalidade das relações entre os dois países.



“Os EUA têm estado ao lado do Brasil desde o início da pandemia. Para além das vacinas e outros medicamentos, o governo norte-americano já contribuiu com R$ 110 milhões em assistência direta, o setor privado dos EUA com mais de R$ 412 milhões. Os EUA também doaram mil ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção, ofereceram cooperação técnica e muitos outros tipos de assistência ao Brasil”, diz a nota.