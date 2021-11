Pilotos e comissários de voo no Brasil decidem entrar em greve a partir de segunda-feira; 50% permanecerão em serviço

Quinta 25/11/21 - 5h49



Pilotos e comissários de voo aprovam greve a partir de segunda-feira



Categoria reivindica reajuste salarial com reposição da inflação





Pilotos e comissários de voo aprovaram hoje (24), em assembleia da categoria, deflagrar greve nacional, por tempo indeterminado, a partir do primeiro minuto da próxima segunda-feira (29). De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a greve ocorre “contra a intransigência das companhias aéreas” nas negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.



De acordo com a entidade, a categoria reivindica reajuste salarial que contemple a reposição das perdas inflacionárias nos últimos dois anos, do período de 1º de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2021.



“Em respeito à sociedade e aos usuários do sistema de transporte aéreo, os aeronautas farão a paralisação de 50% dos tripulantes por dia, enquanto os outros 50% permanecerão em serviço”, disse o sindicato, em nota.(...) (Agência Brasil)