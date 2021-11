Sexta 26/11/21 - 7h02

Em Minas, dificilmente a máscara sanitária será retirada ainda este ano de 2021 - admitiu o secretário da Saúde..





No início do mês, Fábio Baccheretti acreditava na possibilidade de o uso obrigatório ser retirado, mas o recrudescimento da epidemia na Europa faz com que a previsão seja revista.