Sexta 26/11/21 - 7h07

Hoje é Black Friday, data que se tornou a segunda mais importante para o varejo brasileiro, atrás do Natal.



Há promessas de grandes descontos.



Varejistas acenam com a promessa de descontos melhores que os de 2020.



A reabertura das lojas físicas anima o comércio.



No ano passado, a data foi mais digital.



As maiores marcas do varejo seguem otimistas.