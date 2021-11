Domingo 28/11/21 - 7h26

Tentando confirmar o título da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Fluminense no estádio do Mineirão, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (28).



Liderando a classificação com 75 pontos, 8 a mais que o vice-líder Flamengo quando faltam 4 jogos, o Galo sabe que não tem a chance de garantir o caneco já neste domingo. Porém, alcançar mais três pontos diante do time das Laranjeiras permite à equipe comandada pelo técnico Cuca sonhar com o título antecipado.





O Atlético-MG chega muito confiante ao jogo, pois cumpre uma campanha espetacular em casa, com uma sequência de 14 triunfos consecutivos pela competição nacional.



Para o Galo a maior dúvida é o atacante Diego Costa, que no empate por 2 a 2 com o Palmeiras na última terça-feira (23) deixou o campo com dores no músculo posterior da coxa direita.



Se o Atlético-MG quer confirmar o título do Brasileiro, o Fluminense quer somar pontos para se manter firme na busca pela classificação para a próxima edição da Taça Libertadores. O Tricolor chega animado, após vencer seus dois últimos compromissos pela competição (sobre o América-MG e o Internacional).(Agência Brasil)