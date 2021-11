Domingo, pela manhã: "...colisão entre dois automóveis na MGC 122, Km 210, próximo ao município de Capitão Enéias/MG, sendo um Ford Fiesta, com 02 vítimas, 01 do sexo masculino e 01 do sexo feminino e outro veículo, Fiat UNO, com 03 ocupantes..."

Domingo 28/11/21 - 19h22

Divulgação do Corpo de Bombeiros:



Na manhã deste domingo (28), por volta de 11h30, o 7 º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão entre dois automóveis na MGC 122, Km 210, próximo ao município de Capitão Enéias/MG, sendo um Ford Fiesta, com 02 vítimas, 01 do sexo masculino e 01 do sexo feminino e outro veículo, Fiat UNO, com 03 ocupantes do sexo masculino, sendo que um dos ocupantes (C. G. G. R), de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Os outros 02 ocupantes foram socorridos pelo SAMU de Capitão Enéas.



Quando os bombeiros chegaram no local uma das vítimas encontrava-se presa às ferragens, suspeita de fratura na perna esquerda, sendo retirada pelos bombeiros que necessitaram realizar a técnica de rebatimento do teto do automóvel.



A vítima foi repassada à USA do SAMU de Francisco Sá.



No primeiro veículo, por sua vez, havia inicialmente 02 vítimas, sendo que no momento da chegada dos bombeiros a vítima do sexo feminino encontrava-se fora do veículo andando pelo local e a outra vítima do sexo masculino encontrava-se presa às ferragens com fratura aberta na perna esquerda e suspeita de fratura no braço esquerdo, sendo retirada pelos bombeiros e entregue aos cuidados da USA do SAMU de Francisco Sá.



Posteriormente, após os trabalhos de Perícia, pela Polícia Civil,que apontará as causas, os bombeiros efetuaram a retirada da vítima fatal que permaneceu aos cuidados do serviço funerário.



A Polícia Militar compareceu para registro da ocorrência de trânsito e para proporcionar a segurança da cena.