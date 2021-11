A perigosa BR-251 ficou interditada ontem, por cerca de 4 horas, nos 2 sentidos, depois que carreta de cimento, sem freios, desceu a Serra de Francisco Sá

Terça 30/11/21 - 6h13

Divulgação do Corpo de Bombeiros:



Nesta segunda-feira (29), por volta das 11h18min, os militares do Corpo de Bombeiros em Francisco Sá, foram acionados para o atendimento a uma ocorrência de colisão entre 02 carretas e 01 caminhão baú , ocorrido no km 473 da rodovia federal / BR-251 em meio a serra de Francisco Sá.



Em virtude da dinâmica do acidente, conforme o relatado pelas testemunhas, uma carreta carregada com cimento que descia a serra, teria perdido o controle da direção e atingido uma segunda carreta, que estava carregada com arroz e um caminhão baú com produtos alimentício que vinham subindo a serra, ocasionando com isso a interdição da presente rodovia.



Diante da cena encontrada, não havendo vítimas presas entre as ferragens e demais pessoas envolvidas atendidas pela equipe do SAMU de Francisco Sá, a equipe do CBMMG foi realizado a prevenção quanto ao risco de incêndio e explosão nos tanques de combustível dos veículos e grande quantidade deste produto que havia sido derramada em meio a rodovia.



Com a sinalização e o controle do transito realizado por parte da equipe da Policia Rodoviária Federal (PRF) e a remoção dos veículos envolvidos no acidente, foram realizados os trabalhos de contenção do óleo derramado em meio a rodovia com a aplicação de aproximados 900 quilos de serragem de modo a absorver o excesso de combustível e óleo derramado.



A presente rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos, sendo liberada de forma segura, após aproximadamente 04 horas de trabalhos por partes das equipes envolvidas no atendimento.