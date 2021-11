Hoje ainda, o Atlético pode ser bicampeão brasileiro sem entrar em campo

Terça 30/11/21 - 7h09

Hoje, o Atlético pode ser bicampeão brasileiro sem entrar em campo.



Se o Flamengo empatar ou perder, a taça será do Atlético.



Já o Cruzeiro se tornou clube-empresa na tarde de ontem.



O presidente Sérgio Santos confirmou a mudança por meio de comunicado divulgado à imprensa.



o Cruzeiro é o primeira a se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Brasil.



O clube prevê arrecadação de R$ 500 milhões logo nos primeiros meses.