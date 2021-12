Domingo 05/12/21 - 7h06

O concurso 2434 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 16 milhões, não teve ganhadores, com os números 01-02-14-28-40-51.



O prêmio subiu para R$ 37 milhões no próprio concurso, na quarta-feira (8).



No anterior concurso, também ninguém acertou os números e o prêmio acumulou.