M. Claros, de madrugada: "...foi abordado por um rapaz, de 20 anos, que estava armado com uma faca e o ameaçou de morte, exigindo a entrega da quantia de R$ 30,00 em dinheiro"

Segunda 06/12/21 - 10h18

Divulgação da PM:





Na madrugada desta segunda-feira (6), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Rua Paris, Bairro Ibituruna, em Montes Claros, onde um homem, de 40 anos, relata que foi vítima de extorsão.



A vítima alega que, quando transitava pelo Bairro Vila Mauricéia, foi abordada por um rapaz, de 20 anos, que estava armado com uma faca e o ameaçou de morte, exigindo a entrega da quantia de R$ 30,00 em dinheiro.



Ao a vítima dizer que não tinha o referido valor, o autor se irritou e a agrediu, exigindo, então, que ela lhe entregasse o telefone celular.



Ainda de acordo com o relato do homem, o acusado disse que devolveria o aparelho assim que ele levasse a quantia em dinheiro exigida.



O suspeito foi localizado no Bairro Vila Mauricéia. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Em seguida, os militares foram à residência dele e a sua mãe franqueou o acesso ao imóvel.



O telefone celular estava em meio aos pertences do jovem.

O preso foi conduzido à Delegacia com o objeto recuperado.